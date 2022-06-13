Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti - Son Dakika
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Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti

13.06.2022 10:25

Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül ettiŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüksek gerilim hattı tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, onlarca dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.

Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüksek gerilim hattı tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, onlarca dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına müdahale etti. Dört bir yandan müdahale ettikleri yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, uzun çabalar sonunda alevleri kontrol etmeyi başardı. Yangına müdahale etmeye çalışan bir itfaiye eri, toprak kanalın üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybedip düştü. Kısa sürede ayağa kalkan itfaiye eri, yangına müdahale etmeye devam etti. Onlarca dönüm ekili buğdayın kül olduğu yangının tarladan geçen yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımın neden olduğu iddia edildi.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.

Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti
Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti
Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti
Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti
Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti
Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti
Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti
Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek gerilim hattı tellerinden çıkan kıvılcımlar buğday tarlasını kül etti - Son Dakika

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