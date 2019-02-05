Yüksek Gerilim Hattı Direğine Çıkan Genç, Yürekleri Ağza Getirdi
50 dakika önce
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yüksek gerilim hattı direğine çıkan bir gencin intihar girişiminde bulunması büyük paniğe neden oldu.
Afyonkarahisar
'da akşam saatlerinde yüksek gerilim hattı direğine çıkan bir gencin intihar girişiminde bulunması büyük paniğe neden oldu.
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde bir alışveriş merkezi girişinde bulunan yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğine tırmanan bir genç intihar girişiminde bulundu. Görevliler tarafından ilk olarak yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımı kesilirken başka bir gencinde elektrik direğinin yarı yerine kadar çıkarak intihar etmek isteyen şahsı ikna etmeye çalıştığı gözlendi. Dakikalarca elektrik direğinin tepesinde intihar etmek istediği gözlenen genç olay yerine gelen İtfaiye
ekiplerince ikna edilerek elektrik direğinden indirildiği öğrenildi.
İntihar girişiminde bulanan gencin psikolojik sorunlarının olduğu ve bu yüzden yüksek gerilim hattı direğine çıktığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:15 Kaynak: İHA
İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada, Bir AVM'de İtfaiyeci Oldu
Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu
Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti
Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı