Yüksek gerilim hattı koptu, 3 dekar hububat ekili alan yandı - Son Dakika

Yüksek gerilim hattı koptu, 3 dekar hububat ekili alan yandı
29.06.2021 22:20
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde yüksek gerilim hattının kopması sonucu çıkan yangında yaklaşık 3 dekar arpa ve çavdar tarlası yandı.
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde yüksek gerilim hattının kopması sonucu çıkan yangında yaklaşık 3 dekar arpa ve çavdar tarlası yandı.
Kutluhallar köyü Ören Yaka mevkiinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu Arif Uğurlu'ya ait yaklaşık 3 dekar arpa ve çavdar ekili tarlada yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Orman İşletmesi itfaiye ekiplerinin müdahale sonucu yangın diğer tarlalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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