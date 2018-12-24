Yüksek Gerilim Hattı Önce Yandı Sonra Patladı
21 dakika önce
Denizli'de bir yüksek gerilim hattından geçen kablolar önce yandı daha sonra büyük bir gürültüyle patladı.
Denizli
'de bir yüksek gerilim hattından geçen kablolar önce yandı daha sonra büyük bir gürültüyle patladı.
Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi
ilçesi Bozburun
Mahallesi'nde yüksek gerilim hattında sesler geldiğini gören bir vatandaş cep telefonuyla kayda başladı. Bu sırada tellerden bir anda alevler çıkmaya başladı. Kısa bir süre sonra yanan tellerde yüksek sesli bir patlama yaşandı. Çevredekilerin korku dolu bakışları altında yaşanan olayda yaralanan olmazken, yangın ve patlama anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Olayın ardından bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ise gerekli müdahaleleri yaptı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:02 Kaynak: İHA
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