Yüksek gerilim hattı telini keserken canından oldu - Son Dakika

Yüksek gerilim hattı telini keserken canından oldu

Yüksek gerilim hattı telini keserken canından oldu Adana'nın Kozan ilçesinde yüksek gerilim hattının telini kesmek isterken akıma kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybettiği diğeri ağır yaralandı.

Yüksek gerilim hattı telini keserken canından oldu ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yüksek gerilim hattının telini kesmek isterken akıma kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybettiği diğeri ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Çetin Akalın ve Ersoy Gönfer yüksek gerilim hattı telini kesmek istedikleri sırada elektrik akımına kapıldı. Evliya Gönfer, yaralı halde bulduğu iki akrabasını sepetli motosikletle Kozan Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ersoy Gönfer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Çetin Akalın ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor

Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti

"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor