Yüksek gerilim hattına kendini astı - Son Dakika

Yüksek gerilim hattına kendini astı
6 saat önce
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, zihinsel engelli Süleyman K. (38), kendini yüksek gerilim hattına iple asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:33 Kaynak: DHA
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, zihinsel engelli Süleyman K. (38), kendini yüksek gerilim hattına iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Adalet Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Zihinsel engelli Süleyman K., kendini yüksek gerilim hattına iple astı. Süleyman K.'yi hareketsiz halde bulan mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Süleyman K.'nin öldüğü belirlendi. Süleyman K.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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