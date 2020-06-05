Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı - Son Dakika

Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, taşımacılık firmasında işçi olarak çalışan ve bir apartmanın çatı katına vinç asansörüyle eşya taşımak isterken yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamak isteyen Orhan Yılmaz (31), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Kale Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Bir taşımacılık firmasında işçi Orhan Yılmaz, 4 katlı apartmanın çatı katına eşya taşımak için vinç asansörüne bindi. Yılmaz, vinç asansörüne engel olmaması için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamaya çalıştı. Yılmaz kablolara temas edince elektrik 30 bin volt gücünde akıma kapılarak 7 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.