Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim Hattında Akıma Kapılan İşçi Öldü

Yüksek Gerilim Hattında Akıma Kapılan İşçi Öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi Zülfikar Kaynakpınar (25), hayatını kaybetti.

Yüksek Gerilim Hattında Akıma Kapılan İşçi Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi Zülfikar Kaynakpınar (25), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Birecik'e bağlı Arat Dağı mevkisindeki arazide meydana geldi. Bölgede, iddiaya göre, elektrik kesintisi olunca mahalle sakinleri, arıza ekibine haber verdi. Arızayı gidermek üzere gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'de görevli Zülfikar Kaynakpınar, onarım için yüksek gerilim hattına çıktı. Kaynakpınar, onarım çalışması yaptığı sırada, akıma kapılarak, asılı kaldı. Kaynakpınar'ı gören ekipler, enerjiyi kesip, indirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kaynakpınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zülfikar Kaynakpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:37 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Birecik, İşçi, Güncel
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