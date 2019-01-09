Yüksek Gerilim Hattında Güvercin Kurtarma Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki poşet ve ipe ayağı dolanan güvercin Aras EDAŞ ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki poşet ve ipe ayağı dolanan güvercin Aras EDAŞ ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Yenimahalle semtindeki Behlülpaşa Sokak'tan geçen yüksek gerilim hattında bir güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Aras EDAŞ ekiplerine bildirdi.





Ekipler, güvercini kurtarmak için 10 metre yükseklikteki yüksek gerilim hattına açılabilir otomatik merdivenle çıktı.





Rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına takılan poşet ve ipe ayağı dolanan güvercin, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.





Güvercin, ayağına dolanan ip ve poşet çözüldükten sonra tekrar doğaya salındı.

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