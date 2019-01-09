Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim Hattında Güvercin Kurtarma Operasyonu

Yüksek Gerilim Hattında Güvercin Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki poşet ve ipe ayağı dolanan güvercin Aras EDAŞ ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki poşet ve ipe ayağı dolanan güvercin Aras EDAŞ ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenimahalle semtindeki Behlülpaşa Sokak'tan geçen yüksek gerilim hattında bir güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Aras EDAŞ ekiplerine bildirdi.

Ekipler, güvercini kurtarmak için 10 metre yükseklikteki yüksek gerilim hattına açılabilir otomatik merdivenle çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına takılan poşet ve ipe ayağı dolanan güvercin, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Güvercin, ayağına dolanan ip ve poşet çözüldükten sonra tekrar doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Yenimahalle, Doğubeyazıt, Ağrı, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Çift Dumanların Arasında Mahsur Kaldı, Kızları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

ABD Polisi, 3 Saat Boyunca Kapı Zilini Yalayan Adamı Arıyor Palulular Derneği Başkanı'ndan Palu Ailesine Tepki: Sadece Soyadı Benzerliği, Bizim Yapımızda Sevgi Vardır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:59:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim Hattında Güvercin Kurtarma Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]