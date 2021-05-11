YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK - Son Dakika

YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK

11.05.2021 10:13

YAKLAŞILMASI halinde bile ölümcül tehlike yaratan yüksek gerilim hatları, metrelerce yükseklikte, akım kesilmeden helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yıkanarak, temizlendi.

YAKLAŞILMASI halinde bile ölümcül tehlike yaratan yüksek gerilim hatları, metrelerce yükseklikte, akım kesilmeden helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yıkanarak, temizlendi. Türkiye'de ilk defa TEİAŞ ekiplerince gerçekleştirilen ve 730 gün süren temizlik çalışmaları, havadan da görüntülendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması, 2019 yılında başladı. TEİAŞ, dünyadaki uygulamaları da yakından takip ederek, yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, elektriği kesintiye uğratmadan helikopter ile temizlik çalışmalarına başladı. 730 gün süren ve mayıs ayında tamamlanan çalışmayla toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen ve iletim performansı azalan 10 bin elektrik direğindeki 50 binden fazla izolatör (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yıkandı.

TÜM RİSKLERE KARŞI TEDBİR ALINIYOR

İkinci etabı Haziran ayında başlayacak olan temizlik çalışmasında saflaştırılmış su kullanılıyor. Önce helikoptere monteli olan su tankına saflaştırılmış su yükleniyor. Havalanan helikopter, elektrik iletim hatlarının bulunduğu direklerin yanına yaklaşıyor. Yüksek basınçlı pompa ile de saflaştırılmış su temizlenecek izolatöre uygulanıyor. Bu sırada bir görevli, helikopterin yan kapısından işlemi kontrol ediyor. Temizlik çalışmasında kullanılan helikopterin kabini ve iç bölümü de yüksek gerilim hatları için özel hazırlanıyor.

"ELEKTRİK İLETİMİNDE EN ÖNEMLİ ŞEY KESİNTİSİZ OLMASI"

TEİAŞ Avrupa Yakası Bölge Müdürü Faruk Baş, çalışmalarla ilgili olarak, "Bizim iletim hatlarındaki direklerde izolasyonu sağlayan 'izolatör' dediğimiz bir malzeme var. Bu malzemelerde çevreden kaynaklı zamanla kirlilikler oluşuyor yüzeylerinde. Bu kirlilik kuş pisliği olabiliyor veya tarımsal arazilerin olduğu bölgelerde tarım ilaçlarından kaynaklanabiliyor, deniz kenarlarında deniz tuzundan olabiliyor, şehir içerisinde de kimyasal bir takım atıklardan kaynaklı kirlilikler olabiliyor. Bu kirlilikler iletim hattının sisteminde arızalara neden olabiliyor. Kirlilik elektrikte izolasyonu bozan bir etken. Daha önceki yıllarda biz enerjisiz olarak bu temizlik çalışmasını yapıyorduk ekiplerimizle. Ancak 2019'dan beri TEİAŞ olarak artık Türkiye genelinde helikopterle suyla yıkama yapıyoruz. Helikopter yanaşıyor sisteme elektriği kesmeden. Elektrik iletiminde en önemli şey kesintisiz olması. Helikopter direğe yanaşıyor ve izolatörü yıkayarak temiz hale getiriyor. Bu şekilde bir bakım çalışması yapıyoruz" dedi.

YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Helikopter, Kimyasal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması

Son Dakika Haberleri
11:56 Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu
11:47 Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
11:38 İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
11:26 Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam
11:01 Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış
10:56 İdlip'ten acı haber! Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu         
11:57
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor         
11:36
Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam         
11:26
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Mescid-i Aksa'da alevler içinde feryat sesleri yükseldi, Yahudiler sevinç çığlıkları attı! Mescid-i Aksa'da alevler içinde feryat sesleri yükseldi, Yahudiler sevinç çığlıkları attı!         
10:15
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
10:01
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi         
00:54
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 12:09:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YÜKSEK GERİLİM HATTINDA HELİKOPTER İLE NEFES KESEN TEMİZLİK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement