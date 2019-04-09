Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim Hattında Mahsur Kalan Yavru Baykuş Kurtarıldı

Yüksek Gerilim Hattında Mahsur Kalan Yavru Baykuş Kurtarıldı

55 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yüksek gerilim kablolarının altında kalan yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yüksek Gerilim Hattında Mahsur Kalan Yavru Baykuş Kurtarıldı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yüksek gerilim kablolarının altında kalan yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan terfi istasyonunda yüksek gerilim kablolarının altında kalan yavru baykuşu gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası yavru baykuşu kurtararak Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Baykuşun bir süre burada tutulacağı ve ardından doğal yaşama salınacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: AA
Zonguldak, İtfaiye, Güncel
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