Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında

14.10.2020 17:35
Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında, System.String[]

Zonguldak'ta çeşitli kurumlara ait yüksek gerilim ve iletim hatlarından 3 farklı hırsızlık olayının zanlısı 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Zonguldak'ta çeşitli kurumlara ait yüksek gerilim ve iletim hatlarından 3 farklı hırsızlık olayının zanlısı 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak ili Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi ve Saltukova Beldesinde geçen Şubat, Eylül ve Ekim aylarında TEİAŞ'a ait 400 KV, Zetes3 - Bartın OSB Enerji İletim Hattı ve 400 KV Zetes3 - Bartın 2 Enerji İletim Hattında, meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayında; 17 adet yüksek gerilim hattı elektrik direğine ait yaklaşık 6 ton galvaniz demirin çalındığı tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı Filyos Karakol Komutanlığı ve Saltukova Karakol Komutanlığı ve OYİ Timi ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; demir direk parçalarını çaldığı tespit edilen G.T. (33), E.M.(39), İ.T. (63) ve M.A.(43) isimli 4 şüpheli ve çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen işletme sahibi Z.T. (34) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan arama neticesinde çalınan; 76 adet (300 kg) yüksek gerilim direği galvaniz demiri, 52 adet (140 kg) yüksek gerilim hattı fincanı, 4 adet izolatör demiri ele geçirilmiş olup; gözaltına alınan (5) şahıs işlemlerinin tamamlanmasını adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında

Hırsızlık, Zonguldak, Çaycuma, Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca, tüm pozitif vakaları açıklayacak mı? Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu
Son Dakika: AYM'nin Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı         
17:45
Leipzig, Trabzonspor'un hesabına Sörloth'un 93 milyon TL'lik ücretini yatırdı Leipzig, Trabzonspor'un hesabına Sörloth'un 93 milyon TL'lik ücretini yatırdı         
17:03
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı         
16:16
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı         
13:14
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 18:07:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksek gerilim hattındaki 6 ton galvanizi çalmışlar: 5 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei