Yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bakım çalışması yapan bir işçi, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

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