Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı - Son Dakika

Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
03.04.2021 12:58
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı Kocaeli'nin İzmit ilçesi kopan yüksek gerilim hattını onarmak amacıyla yapılan çalışma sebebiyle D100 Karayolu trafiğe kapatıldı.
Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D100'ü trafiğe kapattı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi kopan yüksek gerilim hattını onarmak amacıyla yapılan çalışma sebebiyle D100 Karayolu trafiğe kapatıldı. 20 dakika boyunca trafiğe kapalı kalan D100'de uzun araç kuyrukları oluştu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu üzerinde 1 Mart Perşembe günü yüksek gerilim hattı koparak yola düşmüştü. Kopan hattın tamir edilmesi amacı ile yüksek gerilim hattından sorumlu firma tarafından onarım çalışması başlatıldı. Çalışma sebebi ile D100 karayolu çift yön olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kapalı kalan D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
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