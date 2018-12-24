Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim İzolasyonu ile Göçmen Kuşlar Zarar Görmeyecek

Yüksek Gerilim İzolasyonu ile Göçmen Kuşlar Zarar Görmeyecek

2 saat önce

Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği 6 ilde gerçekleştirdiği 'Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi' kapsamındaki çalışmalar ile hem kuş ölümlerinin hem de enerji kesintilerinin önüne geçiyor.

Yüksek Gerilim İzolasyonu ile Göçmen Kuşlar Zarar Görmeyecek, System.String[]
Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği 6 ilde gerçekleştirdiği 'Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi' kapsamındaki çalışmalar ile hem kuş ölümlerinin hem de enerji kesintilerinin önüne geçiyor.

Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hizmet verdiği bölgenin kuşların göç yolu üzerinde olması ve göç mevsimlerinde kuşların elektrik akımına kapılmasının önüne geçmek isteyen Toroslar EDAŞ, 'Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında izolatör ve iletkenleri izolasyon malzemeleri ile kaplayan firma, kuş ölümlerini ve buna bağlı enerji kesintilerini yüzde 75 oranında azalttı.

Proje kapsamında 2018 yılı içerisinde 6 ilde yaklaşık 200 bin TL tutarında izolasyon malzemesinin montajının gerçekleştirildiği bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:51 Kaynak: İHA

Toroslar, Güncel
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