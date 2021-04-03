KOCAELİ Kopan yüksek gerilim hattının onarımı için D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Kopan yüksek gerilim hattının onarımı için D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı

İZMİT'te 1 Nisan'da kopan yüksek gerilim hattının onarımı için D-100 Karayolu yaklaşık 20 dakika boyunca trafiğe kapatıldı. Yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu. İzmit'te 1 Nisan'da TEİAŞ'a ait yaklaşık 140 bin volt elektrik taşıyan yüksek gerilim hattı bilinmeyen bir sebeple koparak D-100 Karayolu ve yan yollarının üzerine düşmüştü. Kabloyu yoldan toplayarak tehlikeyi ortadan kaldıran TEİAŞ ekipleri, bugün onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kablonun gerdirilerek direkler arasına asılması amacıyla çalışma yaptı. Çalışma esnasında D-100 Karayolu ve yan yolları çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, yüksek risk nedeniyle hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışmaları tamamlandı.