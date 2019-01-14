Yüksek Gerilim Telleri Koptu, 150 Köy Karanlıkta Kaldı
22 dakika önce
Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattına ait tellerin kopması sonucu 150 köyün elektriği kesildi.
Siirt
'in Baykan
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattına ait tellerin kopması sonucu 150 köyün elektriği kesildi. Dicle
Elektrik ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek, zorlu çalışmanın ardından telleri onardı.
Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattına ait teller kopması sonucu 150 köyün elektriği kesildi. Kopan enerji nakil hatlarının onarılması ve elektrik kesintisini gidermek için çalışma başlatan Dicle Elektrik Dağıtım
ekipleri, 14 saatlik kesintinin ardından kopan telleri onararak köylere elektrik verdi. Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, Baykan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattına ait tellerin koptuğunu belirterek, "150 köyümüz olumsuz etkilendi. Arızayı haber alır almaz 7 ekibimizi buraya yönlendirdik. Oldukça zorlu koşullara rağmen ekiplerimiz arızanın yaşandığı yere ulaşarak gerekli onarımları yaptılar. Kış nedeniyle arıza onarım ve bakım ekiplerimiz günün 24 saati oluşan arızalara en kısa sürede müdahale etmek üzere göreve hazır durumda beklemektedirler" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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