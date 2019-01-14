Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim Telleri Koptu, 150 Köy Karanlıkta Kaldı

Yüksek Gerilim Telleri Koptu, 150 Köy Karanlıkta Kaldı

1 saat önce

Yüksek gerilim telleri koptu, 150 köy karanlıkta kaldıSİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattına ait tellerin kopması sonucu 150 köyün elektriği kesildi.

Yüksek gerilim telleri koptu, 150 köy karanlıkta kaldı

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattına ait tellerin kopması sonucu 150 köyün elektriği kesildi. Dicle Elektrik ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek, zorlu çalışmanın ardından telleri onardı.
Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattına ait teller kopması sonucu 150 köyün elektriği kesildi. Kopan enerji nakil hatlarının onarılması ve elektrik kesintisini gidermek için çalışma başlatan Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, 14 saatlik kesintinin ardından kopan telleri onararak köylere elektrik verdi. Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, Baykan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattına ait tellerin koptuğunu belirterek, "150 köyümüz olumsuz etkilendi. Arızayı haber alır almaz 7 ekibimizi buraya yönlendirdik. Oldukça zorlu koşullara rağmen ekiplerimiz arızanın yaşandığı yere ulaşarak gerekli onarımları yaptılar. Kış nedeniyle arıza onarım ve bakım ekiplerimiz günün 24 saati oluşan arızalara en kısa sürede müdahale etmek üzere göreve hazır durumda beklemektedirler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Dicle, Siirt, Baykan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu

Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık, Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:53:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilim Telleri Koptu, 150 Köy Karanlıkta Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]