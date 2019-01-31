Son Dakika Haberleri: Yüksek Gerilime Kapılan Çocuk Ağır Yaralandı

Yüksek Gerilime Kapılan Çocuk Ağır Yaralandı

24 dakika önce

- Yüksek gerilime kapılan çocuk ağır yaralandıBURSA - Bursa'da babasıyla birlikte 3 katlı bir apartmanın çatısını tamir eden 15 yaşındaki çocuk yüksek gerilime kapılarak ağır yaralandı.

- Yüksek gerilime kapılan çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da babasıyla birlikte 3 katlı bir apartmanın çatısını tamir eden 15 yaşındaki çocuk yüksek gerilime kapılarak ağır yaralandı.
Olay, Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncer Demir ile oğlu Ömer Demir, 3 katlı bir binanın çatısını tamir etmeye başladı. Bu sırada Ömer Demir, çatıya yakın olar yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak yaralanan Demir, 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Ömer Demir, Bursa, 3. Sayfa
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