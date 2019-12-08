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Yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Malatya Tren Garında yük vagonlarının üzerine çıkan ve yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti.

Malatya Tren Garında yük vagonlarının üzerine çıkan ve yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti.

Malatya Tren Garında bekleyen yük treninin üzerine henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan Denizcan E, (18), yüksek gerilim akımına kapıldı.

Patlama sesi duyan ve kıvılcımları gören tren garı görevlileri asayiş ekipleri ile itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Vagonların üzerinde bir gencin hareketsiz yattığını gören gar çalışanları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Elektrik akımının kesilmesinin ardından Malatya Büyükşehir itfaiye ekipler ağır yaralanan Denizcan'ı, vagonun üzerinden indirerek ambulansa taşıdı.

112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Denizcan'ı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Denizcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti

İtfaiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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