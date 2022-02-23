Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

- Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yüksek gerilim direğindeki akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
Olay, Baykoca mahallesinde meydana geldi. Tarlalık alanda yüksek gerilim hattı beton direği dikim çalışması yapan özel bir taşeron firmanın çalışanı Hasan Kaya (54), direk dikimi sırasında yanından geçen enerji nakil hattındaki akıma kapıldı.
Yaralanarak yere düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi, Bursa Şehir Hastanesi Yoğun bakım bölümüne kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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