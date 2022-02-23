Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı

23.02.2022 19:51

- Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yüksek gerilim direğindeki akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

- Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yüksek gerilim direğindeki akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Baykoca mahallesinde meydana geldi. Tarlalık alanda yüksek gerilim hattı beton direği dikim çalışması yapan özel bir taşeron firmanın çalışanı Hasan Kaya (54), direk dikimi sırasında yanından geçen enerji nakil hattındaki akıma kapıldı.

Yaralanarak yere düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi, Bursa Şehir Hastanesi Yoğun bakım bölümüne kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı
Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı
Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı
Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı
Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı
Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı

YORUMLAR
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yüksek gerilim hattı, İnegöl, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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