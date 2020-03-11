Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybeden zabıta görevlisi için tören düzenlendi - Son Dakika
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Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybeden zabıta görevlisi için tören düzenlendi

7 saat önce

Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybeden zabıta görevlisi için tören düzenlendi Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'ndaki şehit mezarının devrilen bayrak direğini kaldırmaya çalışırken dün hayatını kaybeden Akçaabat Belediyesi'nde görevli zabıta memuru için bugün belediye önünde...

Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybeden zabıta görevlisi için tören düzenlendi, System.String[]

Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybeden zabıta görevlisi için tören düzenlendi

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'ndaki şehit mezarının devrilen bayrak direğini kaldırmaya çalışırken dün hayatını kaybeden Akçaabat Belediyesi'nde görevli zabıta memuru için bugün belediye önünde tören düzenlendi.

Hıdırnebi Yaylası'nda görevde olan Akçaabat Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Rüstem Çabuk ve İzzet Tutkun şehitlik mezarının hemen yanında bulunan bayrak direğinin devrildiğini fark etti. Bunun üzerine bayrak direğini düzeltmek isteyen zabıta memuru Rüstem Çabuk ve İzzet Tutkun direği kaldırdıkları sırada bayrak direğinin yüksek gerilim hattından sarkan tellere temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan 2 zabıtadan Rüstem Çabuk olay yerinde hayatını kaybederken, diğer zabıta görevlisi İzzet Tutkun ise çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak önce Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne oradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden zabıta memuru Rüstem Çabuk için bugün Akçaabat Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Zabıta Memuru'nun babası Kadir Çabuk, mesai arkadaşları, yakınları ile sevenleri katıldı. Tören alanına sığmayanlar çevredeki üst geçidin üzerinden töreni izledi.

Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, üzüntüsünü dile getirerek "Böyle günlerde konuşmak çok zor. Çok üzgünüm, çok değerli bir arkadaşımızdı. Verilen her görevi layıkıyla yerine getirirdi. Cenabı Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Zabıta Memuru Rüstem Çabuk, tören sonrası Yıldızlı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Öte yandan Çabuk'un bir süre önce 2. oğlunun dünyaya geldiği ve Perşembe günü için de 4 aylık oğlunun sünneti için izne ayrılacağı öğrenildi.

Akçaabat, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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