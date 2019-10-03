Son Dakika Haberleri: Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti
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Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti

1 saat önce

Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti Yalova'da faciaYALOVA - Yalova'da evinin çatısında tadilat yaptığı esnada yüksek gerilim hattını koparan şahıs elektrik akımına kapılarak can verdi.

Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti

Yalova'da facia

YALOVA - Yalova'da evinin çatısında tadilat yaptığı esnada yüksek gerilim hattını koparan şahıs elektrik akımına kapılarak can verdi.

Seyrantepe Mahallesi 4. Sokak üzerindeki evine elektrik aboneliği yaptırmak isteyen Mehmet Şirin adlı şahıs UEDAŞ'a gitti. Burada kendisine evinin tavan kısmının evin yan tarafından geçen yüksek gerilim hattına çok yakın olduğu o bölümün kırılması gerektiği söylendi. Bunun üzerine evine geri dönen Şirin, çatının belirtilen bölümünü kırmaya başladı. Bu esnada kırdığı beton kısım sıçrayarak çarptığı yüksek gerilim hattının kablosunu kopardı. Kopan kablo şahsa dokundu. Akıma kapılan Mehmet Şirin olay yerinde can verdi. Elektriğin kesilmesiyle evin çatısından alınan talihsiz adam otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti

Seyrantepe Mahallesi, Mehmet Şirin, Yalova, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:08 Kaynak: İHA
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