Yüksek güvenlikli hapishanelerde bin 170 DEAŞ'lı bulunuyor

Uzun yıllardır mücadele edilen DEAŞ terör örgütüne üye bin 170 kişi, Türkiye'de yüksek güvenlikli hapishanelerde tutuluyor.



Irak ve Suriye'de etkinlik gösteren silahlı DEAŞ terör örgütü, petrol kaynaklarına yakınlığından dolayı dünyanın zengin terör grupları arasında sayılıyor. Irak Savaşı'nın başlamasıyla kurulan ve 2004 yılında El-Kaide ile beraber olduğunu ilan eden örgüt, kısa zaman sonra Irak El-Kaidesi adını aldı. Irak taraflarında Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde halifelik kurmayı hedefleyen örgütün Türkiye'deki ilk saldırısında 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki adet bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 51 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi yaralandı. 12 Mayıs 2013'te patlamayla ilgili Suriye istihbaratı ile bağlantısı olduğu iddia edilen 9 Türk vatandaşı gözaltına alınırken, tutuklananların Suriye rejimi destekli olduğu iddia edildi. Patlamadan aylar sonra 30 Eylül 2013 tarihinde bazı internet sitelerinde yayınlanan açıklamalarda DEAŞ, Reyhanlı'daki saldırıyı üstlendiğini ve saldırıların devam edeceğini duyurdu.



Hapishanedeki DEAŞ'lı sayısı bin 170



Türkiye, yıllardır verdiği mücadeleyle DEAŞ mensubu binlerce teröristi etkisiz hale getirirken, birçoğunu da tutukladı. İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, DEAŞ'ın ilk kurulduğu 2013 yılından bugüne toplam bin 170 DEAŞ'lı terörist tutuklanarak cezaevine konuldu. Binlercesi etkisiz hale getirilen, bin 170 tanesi ise Türkiye genelinde ve sınır ötesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla yakalanan teröristler Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve bölgelerinde bulunan yüksek güvenlikli cezaevlerinde yoğun güvenlik tedbirleri altında tutuluyor. Örgüt, Türkiye'de gerçekleştirdiği bombalı saldırıların yanı sıra dünya genelinde de birçok bombalı eylem gerçekleştirirken, son saldırısını 9 Ekim tarihinde Suriye'nin Rakka kentinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SGD) yönelik gerçekleştirdi. - ANKARA