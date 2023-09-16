Yüksek Hakem Kurulu'na 3 yeni atama - Son Dakika

Yüksek Hakem Kurulu'na 3 yeni atama

Yüksek Hakem Kurulu\'na 3 yeni atama
Son Güncelleme: 16.09.2023 07:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşme pazarlığında kritik bir öneme sahip olan Yüksek Hakem Kurulu'ne 3 yeni isim atadı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

CumhurbaşkanıErdoğan'ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi. Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Yüksek Hakem Kurulu memur, emekli ve asgari ücret zammı için kritik öneme sahip. Pazarlık masasında anlaşma sağlanamaması durumunda nihai kararı hakem kurulu veriyor.

YÜKSEK HAKEM KURULU NEDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Yüksek Hakem Kurulu, grevin yasak olduğu işyeri ve işletmelerdeki toplu sözleşme görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanmaması üzerine toplu sözleşmenin imzalanmasına mutlak anlamda yetkili kuruldur.

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda öngörülen dokuz kişilik bir istişare ve karar organıdır. Yüksek Hakem Kurulunda Yargıtay, Danıştay ve Çalışma Bakanlığına mensup üyeler yanında bir üniversite öğretim üyesi ile işçiler ve işverenler tarafından seçilen ikişer hakem bulunmaktadır.

Yüksek Hakem Kurulu, itiraz edilen il hakem kurulları kararlarını inceleme yetkisi yanında işçi niteliğini tespitinde kesin karar verme hakkına da sahiptir. Ayrıca Bakanlar Kuruluna istişari mütalaa verme görevi de Yüksek Hakem Kuruluna verilmiştir. Bu hususta en önemli olanlar toplu iş sözleşmelerinin teşmile müsait olup olmadıkları ile grev ve lokavtların ikinci defa geciktirilmelerine ihtiyaç bulunup bulunmadığıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Uğur Kızılca, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Hakem Kurulu'na 3 yeni atama - Son Dakika


Son Dakika
10:24 Öğretmen atamalarında sistem değişiyor! Mülakat ve KPSS yarı yarıya etkili olacak
09:40 TSK hainlere bomba yağdırdı! Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe
09:24 Camide vaaz veren imam, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Böyle törpüleniyor din
08:50 Maltepe'de yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü, 30 gözaltı
08:29 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti
08:25 Keçiören'de Kadın ve Erkek Arkadaşını Öldüren Şahıs Kaçtı
07:44 Emekliye 100. yıl ikramiyesi geliyor! Masadaki rakam 5 bin lira
07:13 Yüksek Hakem Kurulu'na 3 yeni atama
06:41 Polis Akademisi'ne 500 öğrenci alınacak
05:09 Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 10:47:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksek Hakem Kurulu'na 3 yeni atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement