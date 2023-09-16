Yüksek Hakem Kurulu\'na 3 yeni atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşme pazarlığında kritik bir öneme sahip olan Yüksek Hakem Kurulu'ne 3 yeni isim atadı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

CumhurbaşkanıErdoğan'ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi. Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Yüksek Hakem Kurulu memur, emekli ve asgari ücret zammı için kritik öneme sahip. Pazarlık masasında anlaşma sağlanamaması durumunda nihai kararı hakem kurulu veriyor.

YÜKSEK HAKEM KURULU NEDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Yüksek Hakem Kurulu, grevin yasak olduğu işyeri ve işletmelerdeki toplu sözleşme görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanmaması üzerine toplu sözleşmenin imzalanmasına mutlak anlamda yetkili kuruldur.

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda öngörülen dokuz kişilik bir istişare ve karar organıdır. Yüksek Hakem Kurulunda Yargıtay, Danıştay ve Çalışma Bakanlığına mensup üyeler yanında bir üniversite öğretim üyesi ile işçiler ve işverenler tarafından seçilen ikişer hakem bulunmaktadır.

Yüksek Hakem Kurulu, itiraz edilen il hakem kurulları kararlarını inceleme yetkisi yanında işçi niteliğini tespitinde kesin karar verme hakkına da sahiptir. Ayrıca Bakanlar Kuruluna istişari mütalaa verme görevi de Yüksek Hakem Kuruluna verilmiştir. Bu hususta en önemli olanlar toplu iş sözleşmelerinin teşmile müsait olup olmadıkları ile grev ve lokavtların ikinci defa geciktirilmelerine ihtiyaç bulunup bulunmadığıdır.