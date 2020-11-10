Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren hattından 150 metre uzunluğunda kablo çalan C.E.N. (44) yakalandı.
Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece, devriye sırasında Turgutlu Mahallesi mevkisinde tren hattı kenarından elindeki çuvalları bırakarak kaçmaya çalışan kişiyi gördü. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. C.E.N. olduğu tespit edilen şüphelinin, Yüksek Hızlı Tren hattından 150 metre kablo kestiği belirlendi.C.E.N., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: DHA
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