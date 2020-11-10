Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalan şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalan şüpheli yakalandı (2)
10.11.2020 15:48
TUTUKLANDISakarya'nın Pamukova ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalarken yakalanıp, gözaltına alınan C.E.N., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren hattından kablo çalarken yakalanıp, gözaltına alınan C.E.N., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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