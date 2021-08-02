Yüksek hızlı tren Karacabey'e değer katacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hızlı tren projesi vatandaşlara anlatıldı.

Bilgilendirme toplantısı Hürriyet Mahallesi'nde yapıldı. Toplantıya müteahhit firma yetkilileri ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya ve meclis üyelerinin yanı sıra tren hattının geçeceği mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Başkanı Ali Özkan, "Karacabey'imize değer katacak, büyük bir proje. Karacabey'in 3T vizyonuyla da örtüşmektedir. Karacabey'in tarım ve sanayi ürünlerinin pazarlanmasına ciddi katkı sağlayacak. Tarım, turizm ve sanayi için de büyük artıları olacak. Böyle bir fırsatın bölgemizde olması sevindirici" dedi.

Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli yüksek standartlı demir yolu hattı projesinin Karacabey'in değerine değer katacağını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, "İstanbul- İzmir otoyolundan sonra hızlı tren hattının da buradan geçmesi ve aynı zamanda ilçemizde bir yük istasyonunda bulunması, Karacabey'in 3T vizyonu ile örtüşmektedir. Karacabey, ulaşım açısından adeta kavşak noktası. Gemlik ve Bandırma limanlarına yakınlığıyla sağladığı avantajın yanı sıra İstanbul - İzmir otoyoluna olan mesafesiyle de önemli bir noktada. Hürriyet'te bir yük istasyonu olacak, Taşlık'ta da yolcu istasyonu olacak. Böyle bir fırsatın bölgemizde olması sevindirici. Hem ürünlerin pazarlanması hem ulaşım hem de yeni teknolojiden faydalanma noktasında proje çok önemli. Tarım, turizm ve sanayi içinde büyük artıları olacak. Aynı şekilde, kırsal turizm, ekolojik turizm anlamında da değerlerimizin ön plana çıkmasına katkısı olacak. Yeniköy, Uluabat ve Eskikaraağaç'a yakın olması da ayrı bir değer taşıyacak. Dolayısıyla hızlı tren projesinin ilçemize sağlayacağı faydalar saymakla bitmez" dedi.

Öte yandan, projenin maliyetinin 9,5 milyar TL olduğu kaydedilirken, 201 kilometre uzunluğundaki projenin Bandırma- Karacabey - Bursa - Yenişehir - Osmaneli istasyonlarından geçtikten sonra Osmaneli bölgesindeki Ankara - Eskişehir - İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacağı, proje kapsamında 29 tünel, 13 kaçış tüneli, 35 köprü, 15 viyadük, 99 alt geçit, 29 üst geçit, 6 aç-kapa tünel, 217 menfez ve 7 istasyon olmak üzere toplam 443 proje ünitesi yapılacağı belirtildi. - BURSA