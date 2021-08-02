Yüksek hızlı tren projesi Karacabey'in değerine değer katacak - Son Dakika

Gerçekleşen toplantıda yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya ve AK Parti meclis üyelerinin yanı sıra tren hattının geçeceği mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar yer aldı.

Toplantının ardından konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey'imize değer katacak, büyük bir proje. Karacabey'in 3T vizyonuyla da örtüşmektedir. Karacabey'in tarımsal ve sanayi ürünlerinin pazarlanmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Tarım, turizm ve sanayi için de büyük artıları olacak. Böyle bir fırsatın bölgemizde olması sevindirici" dedi.

Karacabey, 02.08.2021 – Ülkemizin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan ve Karacabey'e de büyük katkı sağlayacak olan yüksek hızlı tren (YTH) projesi kapsamında, Karacabey'de bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Karacabey Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıda; yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya ve AK Parti meclis üyelerinin yanı sıra tren hattının geçeceği mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar yer aldı.

Gerçekleşen görüşmede, süreç hakkında muhtar ve vatandaşlar proje yetkilileri tarafından bilgilendirilirken, izlenilecek yol da detaylı olarak vatandaşlara anlatıldı.

Karacabey'in 3T vizyonu ile örtüşüyor

Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı projesinin, Karacabey'in değerine değer katacağını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey'imize değer katacak, büyük bir proje. İstanbul- İzmir Otoyolundan sonra hızlı tren hattının da buradan geçmesi ve aynı zamanda ilçemizde bir yük istasyonun da bulunması, Karacabey'in 3T vizyonu ile örtüşmektedir. Karacabey, ulaşım açısından adeta kavşak noktası. Gemlik ve Bandırma limanlarına yakınlığıyla sağladığı avantajın yanı sıra İstanbul - İzmir Otoyolu'na olan mesafesiyle de önemli bir etken noktada. Hızlı tren projesi, Karacabey'in tarımsal ve sanayi ürünlerinin pazarlanmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Hürriyet'te bir yük istasyonu olacak, Taşlık'ta da yolcu istasyonu olacak. Böyle bir fırsatın bölgemizde olması sevindirici. Hem ürünlerin pazarlanması hem ulaşım hem de yeni teknolojiden faydalanma noktasında proje çok önemli. Tarım, turizm ve sanayi için de büyük artıları olacak. Aynı şekilde, kırsal turizm, ekolojik turizm anlamında da değerlerimizin ön plana çıkmasına katkısı olacak. Yeniköy, Uluabat ve Eskikaraağaç'a yakın olması da ayrı bir değer taşıyacak. Dolayısıyla hızlı tren projesinin ilçemize sağlayacağı faydalar saymakla bitmez" dedi.

201 km uzunluğunda proje

Öte yandan, projenin maliyetinin 9,5 milyar TL olduğu kaydedilirken, 201 km uzunluğundaki projenin Bandırma- Karacabey - Bursa - Yenişehir - Osmaneli istasyonlarından geçtikten sonra Osmaneli bölgesindeki Ankara - Eskişehir - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattına bağlanacağı; proje kapsamında 29 tünel, 13 kaçış tüneli, 35 köprü, 15 viyadük, 99 alt geçit, 29 üst geçit, 6 aç-kapa tünel, 217 menfez ve 7 istasyon olmak üzere toplam 443 proje ünitesi yapılacağı belirtildi.