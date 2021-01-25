Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta - Son Dakika

Yüksek Hızlı Tren Sivas'ta

Performans testi için bugün Ankara'dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren Sivas'a ulaştı

SİVAS - Performans testi için bugün Ankara'dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren Sivas'a ulaştı.

Ankara ile Sivas arasındaki ulaşımı 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ekim ayından buyana süren ray oturtma ve ağırlık testlerinin ardından geçtiğimiz günlerde Yüksek Hızlı Tren ilk kez raylara girip Kırıkkale ve Sivas arasında ağırlık test sürüşünü gerçekleştirmişti. Bugün de ilk performans testi için Ankara'dan hareket etti. Saat 08.00'da başlayan performans sürüşü öğle saatlerinde Sivas'ta başarılı bir şekilde tamamlandı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'da test sürüşü yapılan trenin içerisinde yer aldı.

Yüksek Hızlı Treni Sivas'ta Sivas Valisi Salih Ayhan ve çok sayıda kişi karşıladı.