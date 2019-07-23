Yüksek ihtisas'ta migren eğitimi

Dünya Beyin Günü'nün bu yıl ki teması olarak belirlenen migren hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eğitime vatandaşlar ve sağlık çalışanları katılırken, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzm. Dr. Aygül Güneş tarafından katılımcılara migren konusunda çeşitli bilgiler aktarıldı.

Migrenin, özgün genetik yatkınlığı olan bireylerde uygun koşullar gerçekleştiğinde yaşanan bir dizi değişimi yansıtan baş ağrısı dönemlerinden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Güneş, "Migren 'kronik' yani müzmin şekilde gelişmektedir. Günümüzde beş kadından biri ve on erkekten birinde görülürken, çocuklarda ve gençlerde de azımsanmayacak derecede yaygın görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre migrenin hastaların dörtte birinde yaşam kalitesini yüzde 90'ı aşan oranlarda bozulduğu ortaya çıkarken, hastaların yüzde 65'ten fazlası migren atakları nedeniyle işyerlerinde sorun yaşadıklarını bildirmişlerdir" dedi.

Migrende genellikle başın bir yarısından başlayan zonklayıcı tarzdaki ağrı saatlerce sürebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Güneş, "Kişi bazen ne sese ne ışığa tahammül edebilmektedir. Hatta eşlik eden mide bulantısı ve kusma durumu daha da vahim hale getirebilmektedir. Yaşamı tehdit etmeyen fakat bu sebeplere bağlı olarak insanlarda yaşam kalitesinde düşüş yaratan migren hastalığı insan hayatına engellilik yaratan önemli hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir" şeklinde konuştu.

Migren Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır

Migren sadece baş ağrısı değil beynin yaygın bir hastalığı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Güneş, "Migren dört dönemden oluşur. Bu dönemlerden bir tanesi baş ağrısı dönemidir. Migren tedavi edilebilir bir hastalıktır. Atak tedavisi ve uzun süreli tedavisi vardır. Atak tedavisinde basit analjezikler ve triptan grubu ilaçlar yer alır. Ancak ataklar uzun, şiddetli ve ayda 3-4 ün üzerinde ise uzun süreli en az 6 ay olacak şekilde tedaviler başlanır. Migren muhakkak bir nörolog tarafından takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.