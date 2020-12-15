"Yüksek İstişare Kurulu'nda ABD'nin tek taraflı yaptırım kararı kınandı" - Son Dakika

"Yüksek İstişare Kurulu'nda ABD'nin tek taraflı yaptırım kararı kınandı"

15.12.2020 22:27

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararının kınandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararının kınandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Kurul üyeleri, 'eğitim-öğretim' ve 'aile kurumu' başlıkları altında istişarelerde bulunmuş; ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını ele almışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, eğitim-öğretim sisteminin sevgi, saygı, ahlak, merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmasının önemine işaret ederek, çocukların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmenin hassasiyetini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ülke ve millet olarak bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız badireleri sapasağlam atlatabilmemizde güçlü aile yapımızın çok büyük katkısı olduğuna dikkati çekmiş; aile kurumuna yönelik saldırıların önüne geçmek için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduklarını ifade etmiştir" dedi.

"Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye'nin en büyük servetinin genç ve yetişmiş insan gücü olduğunun altı çizilerek, bu muazzam zenginliği korumak ve geliştirmek için hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe ve tefekkürle eğitim-öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamanın önem arz ettiği belirtilmiştir" diyen Altun, "Toplantıda, eğitim-öğretim alanını geliştirecek ve kaliteyi artıracak adımlara ilişkin fikir teatisinde bulunulmuştur. Aile yapısını sarsmaya yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığına değinilen toplantıda, özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin ve gençlerin önüne rol model olarak çıkarılan örneklerin önce aileyi hedef aldığı; medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin ve hayat tarzlarının sürekli yüceltilmesinin ve özendirilmesinin bu oyunun bir parçası olduğu belirtilmiştir. Toplantıda bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi hususunda devlet ve millet olarak atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ayrıca ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmış; Türkiye'nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Yüksek İstişare Kurulu, Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

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