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Yüksek İstişare Kurulu'nda 'iklim krizi' müzakeresi - Son Dakika

Yüksek İstişare Kurulu'nda 'iklim krizi' müzakeresi

02.12.2021 19:36
Yüksek İstişare Kurulu'nda 'iklim krizi' müzakeresi

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin gelişmeler ve hazırlıkları süren İklim Kanunu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin gelişmeler ve hazırlıkları süren İklim Kanunu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen YİK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada toplantıda, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'te onaylayarak sürece dahil olmasının ardından yaşanacak gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Kurul üyeleri toplantıda, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin 2050 hedeflerini içeren 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde ilan ettiği 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı müzakere etmişler; Birleşmiş Milletler 26'ncı İklim Değişikliği Konferansı (COP-26) Ulusal Beyanı çerçevesinde 2053 yılı itibarıyla gerçekleştirilmesi öngörülen net sıfır emisyon hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlardır" denildi.

Kurul üyelerinin hazırlıkları süren İklim Kanunu'na ilişkin görüş beyan ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İklim değişikliğiyle mücadelenin hayatın her alanına etki eden köklü bir anlayış değişikliğini de gerektirdiği üzerinde duran Kurul üyeleri, iklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı ve hazırlıkları süren İklim Kanununa ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin uluslararası toplumla iş birliği halinde sürecin içinde yer almayı sürdüreceğini belirterek, Türkiye'nin bu süreci kendi kalkınma hedefleri ile insanlığın hassasiyetleri arasında orta yolu bulacak bir anlayışla yürüteceğini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir sunum gerçekleştirmiştir."


Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Yüksek İstişare Kurulu, Türkiye, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüksek İstişare Kurulu'nda 'iklim krizi' müzakeresi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek İstişare Kurulu'nda 'iklim krizi' müzakeresi - Son Dakika
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