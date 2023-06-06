Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın işaret ettiği ilimiz: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz - Son Dakika
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Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın işaret ettiği ilimiz: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

06.06.2023 11:39

Aydın'ın deprem bölgesinde bulunduğunu ve zeminin çok dayanıksız olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Aydın'da yaşanabilecek olan depremlerin 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremlerin yankıları sürerken Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMASINI BEKLİYORUZ"

Efeler Belediyesi ve Efeler Lions Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kent sakinleri ile bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulunan Ercan, Aydın iline dikkat çekerek "Aydın deprem bölgesinde yer alıyor ve zemini çok dayanıksız. Aydın'da yaşanabilecek olan depremlerin 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz. Burada depremler 200 ya da 250 yılda bir oluyor. Efeler'de yapı yüksekliği 6 katı geçmemeli. Yapılaşma tepelik yerlere yönelmeli. Antik çağ şehir yerleşimleri tepelik alanlarda bulunuyor. Aydın'da kuzey-güney yönündeki yapıların sayısı artıyor. Yapılaşma doğu-batı yönünde olmalı" diye konuştu.

"YAPI GÜVENLİK FİRMALARI SİGORTA ŞİRKETLERİ GİBİ OLMALI"

Açıklamasının devamında geçmişte yaşanan depremlerden gerekli ders ve önlemlerin alınmadığını söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremlerde, 4 milyon konut etkilendi. Türkiye'deki konut sayısı 25 milyon. Resmi kaynakların yaptığı açıklamalara göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kayıp olanlar var. 110 bin kişi de yaralandı. Ev satın almak ya da kiralamak istediğimizde zorunlu deprem sigortası isteniyor fakat yetersiz bir uygulama. Yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işlenmeli. Yapı güvenlik firmaları da sigorta şirketleri gibi olmalı. Ev yıkılırsa kendileri karşılamalı" dedi.

Kaynak: İHA
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Ahmet Ercan, Deprem, Güncel, Son Dakika

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