Yüksek Kalitede Petrol Keşfettik"

Siirt'in Pervari ilçesi Çukur köyünde bulunan Çetin Barajı Hidroelektrik Santralinde incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hava yoluyla Siirt'te geçti.

Siirt'in Pervari ilçesi Çukur köyünde bulunan Çetin Barajı Hidroelektrik Santralinde incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hava yoluyla Siirt'te geçti. Daha sonra Siirt kent merkezinde bir düğün salonunda kanaat önderleriyle bir araya gelen Dönmez, yüksek kalitede petrol keşfettiklerini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt il merkezinde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Dönmez, "Siirt'te geçen ay 'Demirkuyu-1' sahamızda 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfettik. Artık 'Demirkuyu-1' sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için dönecek. Kuyuda günlük üretimimiz bugün itibarıyla 450 varil ancak üretim artırma testlerimiz devam ederken, bu miktarı inşallah bin varile çıkaracağız. Üç sahamızdan günlük bin 560 varillik ilave günlük üretim gerçekleştireceğiz. Bugünkü piyasaya değeriyle sahalarımızdan yapacağımız üretimin değeri 220 milyon liraya denk geliyor. Siirt, projeler devam ettikçe kalkınmaya devam edecek, sadece enerji alanına yaptığımız yatırımlarla değil, maden tarafında da hamd olsun Siirt'in yer altı kaynakları açısından bakır, kömür gibi büyük bir maden potansiyeli var. bir çok alanda maden ruhsat alanları ihaleye çıkardık. Bunlarda işletmeye açıldığında şehir ekonomisinin bugüne göre kat be kat hızla büyüdüğünü sizlerde bizzat yaşayarak göreceksiniz" dedi.



"İLK DEFA YERİN 3 BİN 500 ALTI ÇATLATILARAK PETROL KEŞFİ YAPTIK"



"Bu gün ilklerle dolu üç sahamızla ilgili yeni keşifleri milletimizle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz" diyen Bakan Dönmez, "Diyarbakır'daki mermer bir sahamızla yerin 3 bin 500 altı çatlatılarak Türkiye Petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yapıldı. Eskiden klasik olarak sondajla iniliyordu, varsa çıkarabildiğimizi çıkarıyorduk. Ama bazı yerlerde petrol ve gaz çok sıkışık olduğu için onu çıkartamıyorsunuz. Çatlatmanız gerekiyor. ilk defa Türkiye'de petrol çatlatma yöntemiyle Diyarbakır'da keşif yaptık. Bu ne demek, dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimi yapan ülkeler arasında yer almış olduk. İlk kez denemiş olduğumuz bu operasyonda yüksek basınca rağmen üretimi de gerçekleştirme imkanına sahip olduk. 3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek olan bu kuyumuz bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz olmuş olacak. Sahada bulduğumuz yüksek kalite değerine sahip petrol dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip, inşallah sahada ki 5 milyon varillik petrolü de hızla ekonomimize kazandıracağız" şeklinde konuştu.



(Selami Deniz/İHA)

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