Yüksek kapasiteli oteller LG'yi tercih ediyor - Son Dakika

Yüksek kapasiteli oteller LG'yi tercih ediyor

25.03.2021 11:15
Yüksek kapasiteli oteller LG'yi tercih ediyor, System.String[]

Dünyadaki ve Türkiye'deki oteller, misafirlerinin konforu ve işletmelerinin ihtiyacını en efektif şekilde sağlayan LG Multi V iklimlendirme sistemlerini tercih ediyor.

Dünyadaki ve Türkiye'deki oteller, misafirlerinin konforu ve işletmelerinin ihtiyacını en efektif şekilde sağlayan LG Multi V iklimlendirme sistemlerini tercih ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zorlu geçen bir dönemin ardından, turizm sektörü yaz için hazırlanmaya, tesislerini hem yaz, hem de salgın koşulları için en uygun hale getirmeye çalışıyor.

Yazın büyük bir hareketlilik yaşayan turizm sektöründe hizmet veren işletmeler, başarılarının misafirlerinin memnuniyetinden geçtiğini çok iyi biliyor, bu nedenle, gerek odalarda gerekse ortak alanlarda onlara maksimum konforu yaşatmaya çalışıyorlar. Bu konforu yaşatırken diğer yandan da işletme giderlerini düşünmek zorunda kalıyor.

Oteller için yaz sıcağında, misafir memnuniyeti sağlamanın başlıca yollarından biri klima sistemlerinin sağladığı konfordan geçiyor. Bu gibi tesislerde, klimalar sadece misafir konforu için değil, aynı zamanda sağlığı için de büyük önem taşıyor.

İşletmeler, iklimlendirme sistemlerinin işletmelerinin koşullarına ve hijyen kurallarına uygunluğunun yanı sıra, binanın yapısına uyum sağlaması ve enerji dostu olmasını da önemsiyor. Bu noktada, tüm dünyadan seçkin turizm işletmeleri, çok katlı binalar için gelişmiş teknolojileri birleştiren entegre bir çözüm olan LG Multi V'i tercih ediyor. LG Multi V, üst düzey konfor sağlarken işletme maliyetlerini en aza indiriyor, maksimum enerji verimliliği sağlıyor.

Yeniden yapılanma içerisindeki oteller de tasarımdan teslimata, teslimattan uygulamaya hızlı işleyen süreciyle, otellerinde iklimlendirme kontrolünü en efektif şekilde sağlayan LG Multi V'i seçiyor.

Güvenilir, esnek, kullanıcı dostu ve maliyetleri minimuma indiren LG Multi V, işletmelere daha fazla verimlilik, misafirler için ise daha fazla konfor sağlaması ile yüksek kapasiteli otellerin tercihi oluyor.

LG Multi V, çeşitli alanları aynı anda, birbirinden bağımsız bir şekilde ısıtma ya da soğutma seçeneğine sahip olan LG Multi V, kullanıcıların tercihlerine göre optimize edilmiş sistemler sunuyor.

Böylelikle 500'ün üzerinde oda kapasitesine sahip, tesis içerisinde toplantı odası, lobi, dinlenme ve eğlence alanları gibi bir çok farklı birime sahip işletmeler bile, her yaşam alanında tercihe göre ayarlanmış iç sıcaklık ya da soğukluk sunabiliyorlar ve işletme misafirleri, otelin her alanında kendilerini rahat ve huzurlu hissedebiliyor

Farklı iklim tipine farklı çözüm

LG Multi V, yıl içerisinde sıcak ve kurak yazlardan, bol yağışlı mevsimlere kadar farklı iklim tiplerini bir arada yaşayan bölgelerde, sık değişen ısıtma ve soğutma ihtiyacını mükemmel şekilde karşılarken, en iyi enerji verimliliğini de beraberinde sunuyor.

Isı enerjisini bir bölgeden diğerine transfer ederek enerji tüketimini en aza indiren LG Multi V, soğutmada yüzde 3, ısıtmada yüzde 10, mevsimsel verimlilikte (soğutma) yüzde 21 enerji verimliliği sağlıyor.

Tek bir ünite 26 HP'ye kadar kapasite sağlıyor, bu nedenle daha az dış ünite gerektiriyor. Bu da, geleneksel bir modele kıyasla toplam kurulum alanında yüzde 23'e varan, ürün ağırlığında ise yüzde 15'e varan bir tasarruf sağlıyor.

LG Multi V, LG'nin özel "Ocean Black Fin" ısı eşanjörü sayesinde, ısıtma süresinde günde yüzde 11 artış, güç girişinde ise yüzde 7 azalma sağlıyor. LG Multi V, sağladığı optimum konforun yanı sıra, tesisin mimari tasarımına sağladığı uyumla da dikkatleri çekiyor. LG MULTI V, merkezi kontrol sistemi sayesinde, PC, akıllı telefon ya da tabletten kolaylıkla yönetilebiliyor.

Bir merkezi kontrol ünitesi 128 iç ünitenin kontrolüne imkan tanırken, entegrasyon ile 8192 birim kontrolü tek elden yapılabiliyor. Sistemin kullanıcı dostu ara yüzü personel eğitimi de gerektirmiyor.

İşletme dostu olan LG Multi V, her türlü ihtiyaçta saatler içerisinde müdahalede bulunan güçlü servis ağı ile de öne çıkıyor.

Münir Karaloğlu, Türkiye, Turizm, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yüksek kapasiteli oteller LG'yi tercih ediyor - Son Dakika Ekonomi


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