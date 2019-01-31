Yüksek kâr etme çabası suç mu?
1 saat önce
"...Market 'Biz daha çok kar etmek için böyle bir politika güdüyoruz' yanıtı verirse... Kim ne diyebilir ki, yüksek kar etme çabası suç mu?"
"...Market 'Biz daha çok kar etmek için böyle bir politika güdüyoruz' yanıtı verirse... Kim ne diyebilir ki, yüksek kar etme çabası suç mu?"
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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