Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdılar! SAS Holding hakkında çarpıcı iddialar var

SAS Holding önünde yaklaşık bir ay önce, şirket yöneticisi Sibel Koçan'ı başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunuldu. Bugün ise yaklaşık 40 kişi holding binası önünde toplanarak eylem yaptı.

"VARIMI, YOĞUMU BU ŞİRKETE YATIRDIM"

Eylem yapan grupta bulunan pazarcı Ahmet Zengin, "Bundan 1 sene önce 200 bin lira para yatırdım bu holdinge. 'Kazandırıyor, kazanıyoruz siz de gelin kazanın' diyorlardı. İşyerimi sattım, arabamı sattım. Ben pazarcıyım. Bir lira bir lira para toplayan bir adamım. Geldim varımı, yoğumu bu şirkete yatırdım" şeklinde konuştu.

"500 BİN LİRA PARA YATIRDIM"

Erkan Uzman ise, "Ben de pazarımı sattım, arabamı sattım, evimi sattım ve haziranın 10'unda 500 bin lira para yatırdım. 5 gün sonra da bu olaylar oldu. Haziranın 10'unda ben 500 bin lira para yatırıyorum, Haziranın 15'inde böyle olaylar oldu. 13 bin 105 kişi mağdur oldu. Şu an bir muhatap yok. İzmir'e cenazeye gittik, insani olarak. Bize 'İstanbul'da açıklama yapacağız' denildi. Ama şu an kimseye ulaşılamıyor" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Eylem yapan grup, şirket yöneticilerine de tepki gösterdi. Lüks otomobille çekilen görüntüleri ve yapılan yemek programlarını gösteren mağdurlar, bugün suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.