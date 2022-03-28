Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kuyumcu tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde yüksek kar vaadiyle müşterilerinden yaklaşık 4 milyon liralık altın toplayıp, ortadan kaybolduğu öne sürülen kuyumcu Varol Şen, avukatlarıyla birlikte savcılığa gidip, teslim oldu. Şen, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Varol Şen, iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp yaklaşık iki hafta önce ortadan kayboldu. Şen'e ulaşamayan mağdurlar, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise gidip şikayetçi oldu. Şen'in bu sırada bazı mağdurlara da, "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu an da kitlendim. Kafamı toplamam lazım. Ne yapabilirim, diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj gönderdiği belirtildi.