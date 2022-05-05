YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON - Son Dakika
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YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON

05.05.2022 09:53

ADANA'da ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları 4 kişiyi yüksek kazanç vaadiyle 257 bin lira dolandırdığı belirlenen E.P. ve birlikte çalıştığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden ulaştıkları 4 kişiyi yüksek kazanç vaadiyle 257 bin lira dolandırdığı belirlenen E.P. ve birlikte çalıştığı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir vatandaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunan kişinin banka hesabına 50 bin lira gönderdi. Bir süre sonra bu kişiye ulaşamayan söz konusu vatandaş, dolandırıldığını anlayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada E.P. ve onunla birlikte 4 şüphelinin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından ulaştığı 4 kişiyi aynı yöntemle 257 bin lira dolandırdığını tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin evlerine baskın yapan polis ekipleri, şebeke lideri E.P. ile diğer 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı kişilere ait 20 banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında E.P.'nin de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON

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Amerikan Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı Amerikan Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için son yılların en yüksek faiz artışını yaptı Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON - Son Dakika


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