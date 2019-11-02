Son Dakika Haberleri: Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
Son Dakika Güncel Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

6 saat önce

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevleler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Köy yolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerden Ali Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaniçi köyünde yaşadığını ve bölgeye mevsimini ilk karının yağdığını söyledi.

Köy yoluna 20 santimetre kar yağdığını ifade eden Özmen, "İlerlemekte güçlük çekiyoruz. Bu bölgenin karı meşhurdur. Bundan sonra burası böyle zorlu geçecek." diye konuştu.

Vatandaşlardan Kasım Avcı da kış mevsiminin erken geldiğini belirtti.

Kar yağışıyla güzel manzaraların oluştuğunu anlatan Avcı, "Biz de bu manzaraları görmeye geldik. Bu bölgede köyler var. Bir taraftan karın beyaz örtüsü, bir taraftan da henüz yapraklarını dökmeyen ağaçların verdiği renkler, doğaya müthiş bir güzellik katıyor. Biz de bu manzarayı cep telefonlarımızla fotoğraflıyoruz." diye konuştu.

Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:21:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]