Son Dakika Haberleri: Yüksek Kesimlerde Etkili Olan Kar Yağışı Kent Merkezinde de Başladı

Yüksek Kesimlerde Etkili Olan Kar Yağışı Kent Merkezinde de Başladı

1 saat önce

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kent merkezinde de başladıBARTIN - Bartın'da 1 haftadan bu yana yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kent merkezinde de başladı

BARTIN - Bartın'da 1 haftadan bu yana yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı.
Bartın'da Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından 1 haftadır yüksek kesimlerde etkisini hissettiren kar yağışı şehir merkezinde de kendisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sonrası kent beyaza bürünmeye başladı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonrası köy ve ilçe ulaşımlarında aksamaların meydana gelmediği kentte, trafik ekipleri de yollarda denetim yaptı. Kentteki kar yağışı yarında devam edecek. Diğer yandan Bartın'da hava sıcaklıkları gündüzleri 3-4 derece civarında sdeyrederken, geceleri eksi 3'e kadar düşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

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