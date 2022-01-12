Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika

Adapazarı ilçesinin yüksek kesimi Korucuk Mahallesi'nden kar manzaraları Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
SAKARYA - Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Sakarya
Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolunu" bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam
Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.
Bölgede etkili olan kar nedeniyle Kocaali- Hendek kara yolunu kullanan sürücüler dikkatli ilerliyor.
Kaynak: AA
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