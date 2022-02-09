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Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

09.02.2022 09:11

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor.

Kar ve sis, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Güzergahlarda sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, her iki yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri de sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 157 santimetre

Kar yağışı Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdürüyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 157 santimetre ölçüldü.

Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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