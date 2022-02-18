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Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi - Son Dakika

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi

18.02.2022 18:07

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi.

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi

KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarı sonucu Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi ile 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Yetkililer akşam saatleri itibari ile başlayan kar yağışının gece yarısına kadar tipi şeklinde devam edeceğinden, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi - Son Dakika


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