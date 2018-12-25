Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Başladı
1 saat önce
- Kar yağışından görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
- Kar yağışından görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Anadolu Yakası Aydos'ta yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:40 Kaynak: AA
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