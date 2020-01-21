Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı - Son Dakika

Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
18 dakika önce
Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nda devam eden karla karışık yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.
Aydos Ormanı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
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