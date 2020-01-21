Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı - Son Dakika
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Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

18 dakika önce

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nda devam eden karla karışık yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Aydos Ormanı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Anadolu Yakası, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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