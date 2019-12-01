Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:02 Kaynak: AA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Domaniç- İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı.
Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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