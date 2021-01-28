Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

İzmir'in Tire, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Karaburun ilçelerinde yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Tire'nin Dallık, Yamandere, Dibekçiler, Çeriközü, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Büyükburun, Küçükburun mahallelerinde kar yağışı devam ediyor.

Karayolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları isteniyor.

Kiraz'da da yüksek kesimlerde etkili olan karla İğdeli, Akpınar, Ören, Cevizli, Sarısu ve Ovacık mahallelerini beyaza büründü.

Kar kalınlığının bazı yerlerde 40 santimetreye kadar ulaştığı ilçede belediye ekipleri yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Ödemiş'in Bozdağ Mahallesinde de yoğun kar yağışı sonrası yolların açık tutulması için çalışma başlatıldı. Bir süre kapanan Bozdağ Kayak Merkezi yolu belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Kar yağışı Karaburun ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

İlçe Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçede ovalarda nergis çiçeklerinin açtığını, dağların ise beyaza büründüğünü belirterek yağışların kuraklık sıkıntısına çare olmasını dilediklerini belirtti.